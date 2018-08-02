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«Расскажи о городе — получили миллион!» Приложение 2ГИС выпустило игру
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«Расскажи о городе — получили миллион!» Приложение 2ГИС выпустило игру 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«Расскажи о городе — получили миллион!» Приложение 2ГИС выпустило игруСегодня в трех странах состоялся релиз игры «Спецагенты 2ГИС».
Конкурс продлится два месяца — с 1 августа по 1 октября 2018 года. Принять участие могут жители России, Казахстана и Киргизии. Главные призы: 500 000, 750 000 и 1 000 000 рублей. Наряду с основными призами пользователи смогут побороться за меньшие суммы и полезные гаджеты.
2ГИС служит для обмена полезной информацией между жителями городов, пользователи пишут отзывы, рассказывают о новых интересных местах, обнаруживают ошибки на карте или в справочнике.
«Мы благодарны пользователям, и хотим, чтобы такого контента стало больше. Для этого мы запустили игру на миллион», — сообщает менеджер 2ГИС Марина Коневских.
В «Спецагентах 2ГИС» участники выполнят задания в приложении или на https://agents.2gis.com. В миссии входит: добавить фото зданий, изображения которых отсутствуют, написать отзыв и сообщить о неточности в данных. Информация проверяется — недостоверные изменения, чужие фотографии или спам будут удалены.
Победителей определят случайным методом из числа игроков, выполнивших достаточное количество заданий для каждого денежного приза, в прямом эфире в социальных сетях 1 октября 2018 года.
Участвовать в конкурсе можно в приложениях 2ГИС под iOS и Android, где необходимо авторизоваться во вкладке «Мой 2ГИС». Либо на agents.2gis.com, переходя на 2gis.ru или в приложение для выполнения заданий.
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