«Расскажи о городе — получили миллион!» Приложение 2ГИС выпустило игру

«Расскажи о городе — получили миллион!» Приложение 2ГИС выпустило игруСегодня в трех странах состоялся релиз игры «Спецагенты 2ГИС».

Казахстана и Конкурс продлится два месяца — с 1 августа по 1 октября 2018 года. Принять участие могут жители России Киргизии . Главные призы: 500 000, 750 000 и 1 000 000 рублей. Наряду с основными призами пользователи смогут побороться за меньшие суммы и полезные гаджеты.

2ГИС служит для обмена полезной информацией между жителями городов, пользователи пишут отзывы, рассказывают о новых интересных местах, обнаруживают ошибки на карте или в справочнике.

«Мы благодарны пользователям, и хотим, чтобы такого контента стало больше. Для этого мы запустили игру на миллион», — сообщает менеджер 2ГИС Марина Коневских.

В «Спецагентах 2ГИС» участники выполнят задания в приложении или на https://agents.2gis.com. В миссии входит: добавить фото зданий, изображения которых отсутствуют, написать отзыв и сообщить о неточности в данных. Информация проверяется — недостоверные изменения, чужие фотографии или спам будут удалены.

Победителей определят случайным методом из числа игроков, выполнивших достаточное количество заданий для каждого денежного приза, в прямом эфире в социальных сетях 1 октября 2018 года.

Участвовать в конкурсе можно в приложениях 2ГИС под iOS и Android, где необходимо авторизоваться во вкладке «Мой 2ГИС». Либо на agents.2gis.com, переходя на 2gis.ru или в приложение для выполнения заданий.