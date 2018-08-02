Роскомнадзор: Копии сериала «Новый человек» удалили с более чем 40 сайтов

Копии российского сериала «Новый человек» были удалены с более чем 40 сайтов, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает меры защиты авторских прав в отношении отечественного сериала «Новый человек» телекомпании «СТС». Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 104 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 60», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение доступа к интернет-ресурсам на сегодняшний день не осуществляется, поскольку сроки исполнения требований владельцами сайтов не истекли.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.