Renault начала продавать в России автомобили с выходом в интернет

«Kaptur Play — это первый автомобиль с системой connected car в модельном ряду Renault в России. Владелец автомобиля получает доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам компании «Яндекс», в том числе «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Погода», «Яндекс. Музыка», а также голосовое управление и голосовой помощник», — говорится в сообщении.