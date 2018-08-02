Renault начала продавать в России автомобили с выходом в интернет 

Компания Renault в России начала продажи автомобилей Renault Kaptur в версии Play, подключенных к интернету и предоставляющих доступ к сервисам компании «Яндекс», сообщил автопроизводитель.
«Kaptur Play — это первый автомобиль с системой connected car в модельном ряду Renault в России. Владелец автомобиля получает доступ к наиболее востребованным и популярным сервисам компании «Яндекс», в том числе «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Погода», «Яндекс. Музыка», а также голосовое управление и голосовой помощник», — говорится в сообщении.
Renault выпускает модель Kaptur для российского рынка на заводе в Москве с апреля 2016 года.