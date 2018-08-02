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G Suite будет предупреждать пользователей о правительственных атаках
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G Suite будет предупреждать пользователей о правительственных атаках 

Anti-Malware.ru 25 минут назад
Фото: Anti-Malware.ru
Сегодня корпорация Google сообщила об усовершенствовании функции, которую смогут использовать администраторы учетных записей G Suite для настройки специальных предупреждений, которые будут уведомлять о попытках проникновения правительственных хакеров в один из таких аккаунтов.
Эта новая возможность будет доступа по адресу «Консоль администратора» => «Отчеты» => «Управление предупреждениями» => «Спонсируемая государством атака» («Admin Console => Reports => Manage Alerts => Government backed attack»).
Эта настройка доступна всем лицам, имеющим стандартную учетную запись администратора G Suite.
На самом деле, эта «фича» известна с 2012 года — тогда Google впервые внедрила эту систему оповещений. В 2017 году корпорация полностью обновила и переработала эту систему.
Оповещения о попытках вторжения со стороны какого-либо правительства обычно приходят при обнаружении фишинговых схем, вредоносных вложений, либо атак брутфорс, которые исходят от киберпреступных групп, связанных с правительством.
Нововведения помогут администраторам контролировать, что происходит внутри учетной записи G Suite, которая подвергается атаке со стороны правительственных хакеров. Администраторам теперь будет легче получать уведомления о продолжающихся атаках, и о том, какой именно аккаунт был затронут.
Более того, админы смогут настроить автоматические действия, которые необходимо предпринять в случае атаки со стороны государства. Например, сброс пароля затронутой учетной записи, который просто необходим.
И последний штрих — теперь администраторы смогут отправлять копию предупреждения об атаке пользователю.
Сегодня также стало известно, что Google планирует создать цензурированную версию своего поисковика специально для пользователей из Китая. В этой версии поисковой системы будут блокироваться сайты, упоминающие права человека, демократию, религию и мирный протест.
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