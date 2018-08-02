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Роскомнадзор решил проверить Burger King из-за сбора данных
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Роскомнадзор решил проверить Burger King из-за сбора данных 

BFM.RU 15 минут назад
Фото: iguides.ru
Роскомнадзор проверит международную сеть ресторанов быстрого питания Burger King в рамках закона о персональных данных после скандала по возможному сбору личных данных россиян.
Проверка будет осуществлена в 2019 году, сообщает РИА Новости. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King записывает видео с экранов российских пользователей этого приложения. Пользователи жаловались, что приложение может вести запись, например, при вводе данных о банковских картах.
В Burger King тогда опровергли эту информацию, указав, что компания не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.
«Мы включили Burger King в план проверок на будущий год. Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России. … Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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