Роскомнадзор решил проверить Burger King из-за сбора данных

Роскомнадзор проверит международную сеть ресторанов быстрого питания Burger King в рамках закона о персональных данных после скандала по возможному сбору личных данных россиян.

Проверка будет осуществлена в 2019 году, сообщает РИА Новости . Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King записывает видео с экранов российских пользователей этого приложения. Пользователи жаловались, что приложение может вести запись, например, при вводе данных о банковских картах.

В Burger King тогда опровергли эту информацию, указав, что компания не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.