ФСБ проверит Burger King

Роскомнадзор анонсировал проверку сети ресторанов быстрого питания Burger King в 2019 году после информации об утечке данных через мобильное приложение. Об этом представители ведомства сообщили на официальной странице во «ВКонтакте».

«Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность «Бургер Кинга» по всей строгости закона «О персональных данных» в 2019 году"», — говорится в публикации.

Регулятор также добавил, что жалобы пользователей на утечку персональных данных находятся вне полномочий Роскомнадзора, поэтому сотрудники службы перенаправили их коллегам из ФСБ

В начале июля пользователи Pikabu уличили приложение Burger King в тайной слежке за пользователями. Авторы поста отмечали, что в коде программы есть строчки, которые отвечают за постоянную запись всего происходящего на экране, пока приложение активно.

Тогда представители сети фастфуда заявили, что пользовательские данные обезличены и закодированы, и не содержат информации о банковских картах юзеров.