В Интернете появился сайт-двойник АСВ

Сайт «агентство-страхования-вкладов.гражданская-информация.рф» — это якобы информационно-консультационный центр по защите прав граждан в АСВ. Как сообщает газета «Ведомости», представители компании, с которыми они связались, называют ее дежурной организацией от правительства Москвы и обещают бесплатные консультации, якобы оплачиваемые из бюджета.

При этом в самом конце страницы указано, что «ресурс не является официальным сайтом Агентства по страхованию вкладов, а носит лишь информационный характер».