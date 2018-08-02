Ещё
В Интернете появился сайт-двойник АСВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Королеву красоты убили на глазах у туристов
Королеву красоты убили на глазах у туристов

В Интернете появился сайт-двойник АСВ 

Банки.ру 37 минут назад
Фото: Банки.ру
В Сети появился сайт организации, выдающей себя за консультационный центр государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Сайт «агентство-страхования-вкладов.гражданская-информация.рф» — это якобы информационно-консультационный центр по защите прав граждан в АСВ. Как сообщает газета «Ведомости», представители компании, с которыми они связались, называют ее дежурной организацией от правительства Москвы и обещают бесплатные консультации, якобы оплачиваемые из бюджета.
При этом в самом конце страницы указано, что «ресурс не является официальным сайтом Агентства по страхованию вкладов, а носит лишь информационный характер».
Банки.ру: последние новости
ЦБ подал жалобу в ФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс.Директ» Yota запустила простой конструктор для планшета «МегаФон» запустил платформу защиты от DDoS-атак на технологиях Arbor Networks
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона151
Украинские военные заявили о масштабном «котле»117
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью803
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах81
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками73
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение