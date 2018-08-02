WhatsApp начнет брать деньги с компаний за переписку с клиентами

WhatsApp вводит услугу платных сообщений для компаний при переписке с клиентами, сообщила пресс-служба мессенджера.

«При общении с компаниями вы продолжите иметь полный контроль над входящими сообщениями. Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут более избирательны при отправке сообщений, а в ваших чатах не будет беспорядка», — сообщила пресс-служба.

В компании напомнили, что все сообщения защищены сквозным шифрованием, а пользователь в любую минуту сможет заблокировать компанию одним нажатием.