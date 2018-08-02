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WhatsApp начнет брать деньги с компаний за переписку с клиентами
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WhatsApp начнет брать деньги с компаний за переписку с клиентами 

Rambler News Service 1 час назад
WhatsApp вводит услугу платных сообщений для компаний при переписке с клиентами, сообщила пресс-служба мессенджера.
«При общении с компаниями вы продолжите иметь полный контроль над входящими сообщениями. Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут более избирательны при отправке сообщений, а в ваших чатах не будет беспорядка», — сообщила пресс-служба.
В компании напомнили, что все сообщения защищены сквозным шифрованием, а пользователь в любую минуту сможет заблокировать компанию одним нажатием.
TenchCrunch сообщает, что компании смогут бесплатно отвечать клиентам в течение первых 24 часов. В дальнейшем с компании будет взиматься фиксированная плата. Reuters отмечает, что сообщение обойдётся компании в 0,5-9 американских центов в зависимости от страны, в которой происходит переписка.
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