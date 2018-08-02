Прокуратура Салехарда заблокировала сайты, продающие алкоголь

По иску прокуратуры ЯНАО заблокированы шесть сайтов, дистанционно реализующих алкогольную продукцию. Согласно заявлению ведомства, подобная продажа недопустима.

В ходе мониторинга Сети прокуратура выявила 12 сайтов, торгующих алкоголем. Отмечается, что вход на сайт являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетние.