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Прокуратура Салехарда заблокировала сайты, продающие алкоголь
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Прокуратура Салехарда заблокировала сайты, продающие алкоголь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По иску прокуратуры ЯНАО заблокированы шесть сайтов, дистанционно реализующих алкогольную продукцию. Согласно заявлению ведомства, подобная продажа недопустима.
В ходе мониторинга Сети прокуратура выявила 12 сайтов, торгующих алкоголем. Отмечается, что вход на сайт являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетние.
Как сообщается на сайте ведомства, в соответствии с федеральным законодательством, продажа алкогольной продукции посредствам сети Интернет или дистанционным способом недопустима. В суд прокуратура подала три заявления о признании размещенной на обнаруженных сайтах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Суд удовлетворил иски прокуратуры. Судебные решения акты направлены в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО для технического блокирования доступа к сайтам. Шесть интернет-ресурсов заблокированы.
Фото: ФедералПресс
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