Сайты больше не смогут зарабатывать на App Store

Сайты больше не смогут зарабатывать на App StoreВ течение многих лет Apple поощряла сайты небольшим денежным вознаграждением за то, что они ссылались на приложения и игры в App Store.

Теперь такие бонусы остаются в прошлом. Apple приняла решение о прекращении реферальной программы, приурочив его к обновлению магазина App Store в iOS 11 и тотальному редизайну Mac App Store в macOS Mojave.

Для владельцев сайтов Apple оставила короткое сообщение.

Спасибо за участие в реферальной программе. С запуском нового App Store на платформах iOS и macOS, мы прекращаем программы поощрений. С 1 октября 2018 года приложения и игры больше не участвуют в программе. Ссылки на музыку, фильмы, книги и ТВ по-прежнему поощряются.

За публикацию ссылок на приложения и мультимедийный контент Apple предлагает владельцам сайтов 7% от прибыли магазина. Теперь такое вознаграждение будет актуально только для фильмов, музыки и книг.