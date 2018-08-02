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Сайты больше не смогут зарабатывать на App Store
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Сайты больше не смогут зарабатывать на App Store 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Сайты больше не смогут зарабатывать на App StoreВ течение многих лет Apple поощряла сайты небольшим денежным вознаграждением за то, что они ссылались на приложения и игры в App Store.
Теперь такие бонусы остаются в прошлом. Apple приняла решение о прекращении реферальной программы, приурочив его к обновлению магазина App Store в iOS 11 и тотальному редизайну Mac App Store в macOS Mojave.
Для владельцев сайтов Apple оставила короткое сообщение.
Спасибо за участие в реферальной программе. С запуском нового App Store на платформах iOS и macOS, мы прекращаем программы поощрений. С 1 октября 2018 года приложения и игры больше не участвуют в программе. Ссылки на музыку, фильмы, книги и ТВ по-прежнему поощряются.
За публикацию ссылок на приложения и мультимедийный контент Apple предлагает владельцам сайтов 7% от прибыли магазина. Теперь такое вознаграждение будет актуально только для фильмов, музыки и книг.
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