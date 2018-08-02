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СМИ: алкоголь начнут продавать в интернете с 2019 года
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СМИ: алкоголь начнут продавать в интернете с 2019 года 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов завершило разработку законопроекта о продаже алкоголя через интернет. Легализация торговли спиртным через сеть может произойти уже с 2019 года, пишет газета «Известия».
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство на одобрение. Как отмечается в законопроекте, в настоящее время у рынка алкогольной продукции есть потребность в создании условий легальной розничной продажи спиртного дистанционным способом.
В частности, со следующего года в интернете могут разрешить продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, отечественные тихие и игристые вина с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 226 сайтам, содержащим информацию о дистанционной продаже алкоголя. Такие меры введены на полтора месяца.
Закон об ограничении информации о дистанционной продаже алкоголя вступил в силу 15 июля 2018 года. Информационные ресурсы такой тематики вносятся Роскомнадзором в единый реестр запрещённых сайтов.
В настоящее время торговля алкоголем в интернете разрешена в Великобритании, Германии, Франции, Дании, Испании, Нидерландах и Бельгии.
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