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К чему привело удаление Facebook-страниц организаторов протестов в США
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К чему привело удаление Facebook-страниц организаторов протестов в США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Госдеп США считает, что целью удаленных аккаунтов было ослабление Америки.
Удаление Facebook-аккаунта организаторов протестов в Соединенных Штатах против превосходства белой расы повлекло за собой массовые недовольства в обществе. Компания Facebook приняла это решение недавно.
Организаторы рассказали, что их деятельность подорвана подозрениями в связи с Россией в области американской политики.
Отмечается, что они создали в социальной сети Facebook новую страницу. Однако, организаторы сомневаются, что она не будет удалена и на этот раз.
Представители соцсети объяснили удаление учетной записи организаторов протестов ее попаданием под запрет компании на публикацию сообщений, которые касаются спланированного недостойного поведения.
Госдеп США выразил свою поддержку решения Facebook об аннулировании учетных записей, якобы управляемых из-за рубежа. Министерство считает, что они были нацелены на ослабление Америки.
Ранее сообщалось, что Facebook заподозрил попытки влияния на предстоящие выборы в конгресс Штатов (они пройдут в ноябре). В итоге каждая подозрительная страница была удалена, рассказывает Associated Press.
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