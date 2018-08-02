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В Сеть раньше времени слили интерфейс iOS 12
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В Сеть раньше времени слили интерфейс iOS 12 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В интернет просочился итоговый вариант интерфейса мобильной операционной системы iOS 12 для гаджетов корпорации Apple.
Эксперты проанализировали программный код этой операционной системы и поняли, что она предназначена для планшетного варианта отображения, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные издания.
Скорее всего, этот новый вариант iOS 12 американская корпорация Apple будет устанавливать на свой новый флагман — смартфон iPhone X Plus. В эту операционную систему добавлено расширенное отображение интерфейса, как у планшетов iPad.
Это крайне логично, потому что раньше уже стало официально известно, что диагональ экрана нового iPhone X Plus будет достигать 6,5 дюймов. Это значит, что такой смартфон можно будет использовать и как подобие планшета.
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