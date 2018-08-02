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Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе из компании
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Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе из компании 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 августа. Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос сообщил, что покинет свой пост 17 августа.
"17 августа будет мой последний рабочий день в Facebook, и хотя я лишусь удовольствия бок о бок работать с моими друзьями, я рад, что множество преданных, вдумчивых и квалифицированных людей продолжают решать все эти проблемы", — написал в среду Стэймос на своей странице в Facebook.
В марте газета The New York Times сообщила, что Стэймос выступал за более широкое раскрытие информации о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, что было встречено сопротивлением со стороны его коллег.
27 июля компанию покинул главный юрисконсульт Колин Стретч. Уход Стэймоса стал третьей отставкой высокопоставленного лица за последние несколько недель. По информации газеты The Wall Street Journal, в июне о своем уходе из компании заявил главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.
СМИ и законодатели в США неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия размещала в социальных сетях политическую рекламу, чтобы посеять раздор в американском обществе и повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. В ноябре прошлого года представители Facebook, Twitter и Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.
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