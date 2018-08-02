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Reddit взломали благодаря халатности сотрудников, утек исходный код
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Reddit взломали благодаря халатности сотрудников, утек исходный код 

Anti-Malware.ru 29 минут назад
Фото: iguides.ru
Один из крупнейших сайтов Сети Reddit в среду заявил о проникновении в свою сеть некого киберпреступника. Злоумышленнику удалось получить доступ к различным данным, среди которых электронные письма пользователей, исходный код, внутренние файлы и «все данные Reddit с 2007 года».
Всего этого можно было избежать, если бы сотрудники Reddit использовали приложения для двухфакторной аутентификации или физические ключи вместо телефонных номеров.
В блоге компании представители Reddit признали факт взлома, вкратце описав киберинцидент:
«19 июня нам стало известно, что злоумышленник скомпрометировал несколько учетных записей Reddit с доступом к облаку и исходному коду, перехватив коды проверки 2FA, которые пришли по SMS».
«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, принимаем меры для устранения последствий текущей ситуации, а также постараемся сделать все возможное, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Пострадало лишь небольшое количество пользователей, которых мы уже успели уведомить».
Среди скомпрометированной информации была резервная копия базы данных Reddit 2007 года. Это значит, что данные пользователей, которые использовали сайт в то время, попали в руки преступников. Таким образом, если вы с 2007 года не меняли адрес электронной почты, имя пользователя и пароль, нужно сделать это как можно скорее.
Несмотря на то, что Reddit утверждает, что пароли были хорошо защищены хешем и криптографией, мы все равно рекомендуем вам поменять их на более стойкие.
Представители Reddit также отметили, что злоумышленники получили доступ к журналам, связанным с дайджестами, в период с 3 июня по 17 июня 2018 года. Это может стать проблемой, так как киберпреступники смогут связать имена пользователей с их адресами электронной почты — эта информация может пригодиться для взлома аккаунтов.
Более того, эти журналы содержат и другую информацию о пользователях, которая позволит мошенникам лучше спланировать целевые атаки на определенные учетные записи.
Но и это еще не все. Главный сотрудник по информационным технологиям в своем блоге заявил, что киберпреступники получили доступ к исходному коду, внутренним логам, конфигурационным файлам и другой информации, с которой работают сотрудники.
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