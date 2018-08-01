Для клиентов МФК «До зарплаты» стала доступна авторизация через сайт госуслуг

Клиентам микрофинансовой организации «До зарплаты» с июля стала доступна авторизация через сайт госуслуг. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

При авторизации через сайт госуслуг клиентам не потребуется заполнять поля с персональными данными — они заполняются автоматически. Новая система позволяет существенно сократить время на этом этапе оформления и избежать ошибок при заполнении, отмечается в сообщении.

Продуктовый виджет

При переходе на страницу оформления заявки пользователю предлагается получить заем, воспользовавшись данными портала госуслуг.

Клиенты, которые авторизовались через госуслуги, могут получить заем на более выгодных условиях, поскольку выбрали надежное подтверждение личности.