Сегодня стартовали предзаказы на Google Assistant-устройство

Google Assistant — не только для смартфонов и умных колонок. Начался прием предварительных заказов на долгожданное, анонсированное еще после Нового года, устройство с этой, одной из наиболее впечатляющих технологий компании Google.

Похоже, Google Assistant наконец-то становится лидером на фоне наиболее популярных голосовых ассистентов недавнего прошлого — Siri, Alexa, и Cortana. И дело не только в смартфонах. Google Home, Home Max и Home Mini стали весьма популярными продуктами. Как сообщает Адриан Диаконеску (Adrian Diaconescu) на страницах ресурса phonearena.com, для предзаказов сегодня стал доступен анонсированный еще в январе 2018 года умный дисплей JBL Link View.

JBL Link View — умный дисплей с Google Assistant

Цена новинки — 249,95 долларов США, что примерно на 20 долларов США выше обычной розничной цены Echo Show. Link View оснащен 8-дюймовым сенсорным экраном. С его помощью можно смотреть фотографии, видео из YouTube и другой контент. На передней панели новинки даже расположилась 5-мегапиксельная камера.

Компания JBL известна в автомобильной индустрии своими «легендарными технологиями звука» и «глубокими басами», которые и являются ключевыми привлекательными для потребителей особенностями ее продуктов. Возможно, эти качества также выделят новинку компании из все возрастающего числа подобных предложений, представленных на рынке.

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