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Google добавила в Поиск мини-приложение, которое научит правильно дышать
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Google добавила в Поиск мини-приложение, которое научит правильно дышать 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google периодически дополняет функциональность поисковика различными мини-приложениями. Наиболее известными на данный момент являются калькулятор, тест скорости интернета, а также генератор рандомных чисел. Сегодня список пополнился еще одним приложением.
Компания добавила в поисковик новое мини-приложение «Минутное дыхательное упражнение». Оно позволит расслабиться в стрессовой ситуации.
Для активации приложения необходимо отправить Google запрос или, другими словами, вбить в поисковую строку «глубокое дыхание» (deep breathing). После чего на экране отобразится небольшое синее окно с кнопкой запуска приложения.
Нажав на круглую кнопку она не исчезнет, а преобразуется в своего рода помощника, уменьшаясь и увеличиваясь в размерах, тем самым направляя пользователя на правильное дыхание. Во время уменьшения круга необходимо медленно выдыхать воздух, во время увеличения, наоборот, вдыхать. Дополнительную помощь в правильном дыхании окажут надписи «Вдох» и «Выдох», расположенные под кругом.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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