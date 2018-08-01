Google добавила в Поиск мини-приложение, которое научит правильно дышать

Компания Google периодически дополняет функциональность поисковика различными мини-приложениями. Наиболее известными на данный момент являются калькулятор, тест скорости интернета, а также генератор рандомных чисел. Сегодня список пополнился еще одним приложением.

Компания добавила в поисковик новое мини-приложение «Минутное дыхательное упражнение». Оно позволит расслабиться в стрессовой ситуации.

Для активации приложения необходимо отправить Google запрос или, другими словами, вбить в поисковую строку «глубокое дыхание» (deep breathing). После чего на экране отобразится небольшое синее окно с кнопкой запуска приложения.

Нажав на круглую кнопку она не исчезнет, а преобразуется в своего рода помощника, уменьшаясь и увеличиваясь в размерах, тем самым направляя пользователя на правильное дыхание. Во время уменьшения круга необходимо медленно выдыхать воздух, во время увеличения, наоборот, вдыхать. Дополнительную помощь в правильном дыхании окажут надписи «Вдох» и «Выдох», расположенные под кругом.

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