WhatsApp сделает платной для компаний услугу отправки сообщений клиентам

Стоимость сообщений будет фиксированной и составит от 0,5 центов до 9 центов в зависимости от страны.

Теперь с помощью мессенджера компании могут отправлять клиентам информацию о доставке товара, посадочном талоне на рейс или билетах на мероприятие. Для этого пользователь может оставить свой номер телефона на сайте или в приложении компании.

Также с помощью WhatsApp некоторые компании могут предоставлять клиентам помощь в режиме онлайн.

Введение платы сделает отправку сообщений клиентам избирательной, отметили в WhattsApp.

Аудитория мессенджера насчитывает 1,5 млрд пользователей. Ранее компания Facebook, владеющая WhatsApp, искала способы получения прибыли от работы сервиса на фоне увеличения его расходов.