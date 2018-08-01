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WhatsApp сделает платной для компаний услугу отправки сообщений клиентам
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WhatsApp сделает платной для компаний услугу отправки сообщений клиентам 

RB.ru 57 минут назад
Фото: RB.ru
Стоимость сообщений будет фиксированной и составит от 0,5 центов до 9 центов в зависимости от страны.
Теперь с помощью мессенджера компании могут отправлять клиентам информацию о доставке товара, посадочном талоне на рейс или билетах на мероприятие. Для этого пользователь может оставить свой номер телефона на сайте или в приложении компании.
Также с помощью WhatsApp некоторые компании могут предоставлять клиентам помощь в режиме онлайн.
Введение платы сделает отправку сообщений клиентам избирательной, отметили в WhattsApp.
Аудитория мессенджера насчитывает 1,5 млрд пользователей. Ранее компания Facebook, владеющая WhatsApp, искала способы получения прибыли от работы сервиса на фоне увеличения его расходов.
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