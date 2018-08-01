WhatsApp будет брать деньги за сообщения

WhatsApp будет взимать плату с компаний за сообщения

Планируется, что стоимость сообщений составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.

Мессенджер WhatsApp планирует взимать плату за отправку рекламных или сервисных сообщений клиентам для бизнес-пользователей. Об этом организация сообщила в своем блоге.

В компании отметили, что такая функция облегчит общение между клиентами и фирмами.

По мнению представителей WhatsApp, платные сообщения будут стимулом для компаний, которые смогут тщательнее выбирать, какие сообщения отправлять. Сообщения пользователей останутся защищенными сквозным шифрованием.