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WhatsApp будет брать деньги за сообщения
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WhatsApp будет взимать плату с компаний за сообщения 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Планируется, что стоимость сообщений составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.
Мессенджер WhatsApp планирует взимать плату за отправку рекламных или сервисных сообщений клиентам для бизнес-пользователей. Об этом организация сообщила в своем блоге.
В компании отметили, что такая функция облегчит общение между клиентами и фирмами.
По мнению представителей WhatsApp, платные сообщения будут стимулом для компаний, которые смогут тщательнее выбирать, какие сообщения отправлять. Сообщения пользователей останутся защищенными сквозным шифрованием.
Как сообщило агентство Reuters, что стоимость платных сообщений составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.
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