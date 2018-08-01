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В WhatsApp появятся платные сообщения
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В WhatsApp появятся платные сообщения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начнет взимать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам, следует из блога WhatsApp.
"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами… Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами", — говорится в блоге.
"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка. Кроме того, ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием", — отмечает WhatsApp.
По данным агентства Рейтер, стоимость сообщений компаний будет фиксированной и составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.
По данным издания Tech Crunch, мессенджером WhatsApp в настоящее время пользуются более 1,5 миллиарда пользователей. Компания принадлежит Facebook.
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