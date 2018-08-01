Как скинуть фото с «айфона» на компьютер с Windows?

iPhone славится своей громоздкостью выполнения повседневных операций. Например, процедурой установки рингтона, которая нуждается в отдельной инструкции. В этой статье ответим еще на один животрепещущий вопрос: как скинуть фото с iPhone на компьютер с Windows?

Что понадобится?

Перенос данных из внутренней памяти iPhone на ПК, на самом деле, достаточно простая задача. Дело в том, что внутренняя память iPhone (в отличие от Android-устройства) сразу распознается Windows как переносное устройство, например, цифровая фотокамера. Поэтому его можно спокойно открыть при помощи Проводника Windows и скопировать файлы изображений.

Для переноса фотографий с iPhone на компьютер под управлением Windows потребуется: USB-кабель для iPhone (Lightning-to-USB);

Активное соединение Wi-Fi, к которому подключены ПК и iPhone;

Программа iTunes версии не ниже 12.5.1. Как скинуть фото с iPhone на компьютер средствами Windows?

Для того чтобы перенести вашу фотогалерею с iPhone на компьютер, можно воспользоваться стандартными средствами Windows. Для этого выполните следующие действия:

1. Разблокируйте экран iPhone при помощи пароля (если установлен).

2. Подключите iPhone к компьютеру при помощи USB-кабеля.

Опционально: после этого можно открыть iTunes, выбрать ваше устройство в дереве слева и в настройках и установить флажок Синхронизация устройства через Wi-Fi. Тогда вы в дальнейшем сможете не пользоваться кабелем, а подключаться к Windows через беспроводное соединение.

3. На устройстве может появиться диалоговое окно «Доверять этому компьютеру». Нажмите «Доверять» или «Разрешить».

Дальнейшие действия зависят от вашей версии Windows: Windows 7: в диалоговом окне Автозапуск выберите Импортировать изображения и видео, используя Windows и в отобразившемся окне отметьте фотографии, которые нужно импортировать (это необязательно). Вы можете сделать так, чтобы система всегда производила импорт при подключении устройства: для этого установите флажок Всегда выполнять для следующего устройства. Фотографии будут копироваться в папку «Изображения». Windows 8: откройте приложение Фотоальбом. Нажмите правой кнопкой в окне программы и выберите Импорт. Укажите iPhone в качестве устройства, с которого будут копироваться фото, отметьте нужные изображения и нажмите Продолжить > Импорт. Фотографии сохранятся в папке «Изображения» и вложенной папке, названной по текущей дате. Windows 10: нажмите Пуск > Фотографии и выберите Импорт > С USB-устройства. Вы можете самостоятельно выбрать не только элементы для импорта, но и папку для их сохранения. Как скопировать фото с iPhone на Windows напрямую?

Чтобы скинуть фото с iPhone на компьютер с Windows вне зависимости от версии, можно воспользоваться обычным Проводником. Подключите смартфон к ПК, откройте Компьютер и в списке устройств выберите ваш iPhone двойным кликом. Откройте папку Internal Storage > DCIM. В ней хранятся все ваши фото. Скопируйте их в любую папку стандартным способом. Читайте также: Как сделать резервную копию iPhone: сохраняем фото, сообщения и многое другое

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Как перенести свои данные на новый iPhone Фото: авторские, pxhere.com