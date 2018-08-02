Объявлена российская цена флагманского планшета Samsung

Компания Samsung Electronics представила официально свой новый флагманский планшет Galaxy Tab S4 на базе Android. Устройство поступит в продажу в России 24 августа, а оформить предварительный заказ можно уже сейчас.

Планшет будет доступен в версии LTE с 64 ГБ в черном и серебристом цветах по рекомендованной розничной цене 52 990 рублей. При оформлении предзаказа на Galaxy Tab S4 покупатель получит чехол-клавиатуру в подарок.

В Galaxy Tab S4 впервые для планшета реализован встроенный интерфейс DeX. Он активируется при подключении дополнительного чехла-клавиатуры или запуске с панели быстрого доступа на планшете. С помощью Samsung DeX устройство можно переключить с интерфейса Android на интерфейс рабочего стола, работать с документами в пакете офисных приложений Microsoft Office и приложениями на базе Android, в том числе в режиме нескольких окон. Планшет можно подключить к внешнему монитору с многопортовым адаптером с HDMI на USB-C, в данном режиме Galaxy Tab S4 можно использовать как трекпад или скетчпад.

В комплект с Galaxy Tab S4 включено улучшенное перо S Pen. С помощью него пользователи смогут делать записи с помощью функции заметок на выключенном экране, управлять навигацией приложений, переводить и систематизировать заметки через Samsung Notes, отправлять персонализированные сообщения через Samsung Живые сообщения.

Samsung Galaxy Tab S4 оснащается 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением WQXGA (2560 х 1600 пикселей) и соотношением сторон 16:10, камерами на 13 и 8 Мп, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 7300 мАч. Сканера отпечатков пальцев у него не предусмотрено, вместо этого для аутентификации будет использоваться сканер радужки глаз. Имеется четыре динамика.

Планшет поддерживает LTE, Bluetooth 5.0, GPS+ ГЛОНАСС и Wi-Fi (802.11 ac), есть порт USB 3.1 Type-C. Он работает на операционной системе Android 8.1 Oreo «из коробки».