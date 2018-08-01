Приложение Your Phone свяжет смартфон и ПК на Windows 10

В экосистеме Apple есть замечательная вещь — синхронизация данных. Проще говоря, можно сделать фото на iPhone, подключить его к MacBook и моментально получить доступ к снимкам без копирования и других действий. В Windows и Android ничего похожего нет, однако, судя по всему, скоро появится. Речь идёт, понятное дело, не о том, чтобы подключить смартфон кабелем, зайти на него как на флешку и скопировать данные.

В тестовую сборку Windows 10 Insider Preview Build 17728 добавлено приложение Your Phone, которое даёт простой доступ с ПК к файлам на смартфоне или планшете с операционной системой Android.

Технически Your Phone является аналогом системной функции «Непрерывность». Она появилась на iOS 8 и macOS X Yosemite соответственно и позволила «перетаскивать» файлы (Drag-and-drop) фотографии и видео, отвечать на SMS-сообщения с ПК, использовать единый буфер обмена на нескольких устройствах и тому подобное. То же самое получит приложение на Windows 10, но в будущем. Текущая версия позволяет лишь «дропать» фото со смартфона на ПК и обратно.

Разумеется, на мобильном устрйоствек тоже должно быть соответствующее приложение. Его можно получить, открыв Your Phone на ПК. Правда, поддерживаются только версии Android 7 и выше. Как ожидается, эта возможность появится в релизе в рамках обновления Redstone 5.