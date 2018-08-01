Ещё
Приложение Your Phone свяжет смартфон и ПК на Windows 10
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приложение Your Phone свяжет смартфон и ПК на Windows 10 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В экосистеме Apple есть замечательная вещь — синхронизация данных. Проще говоря, можно сделать фото на iPhone, подключить его к MacBook и моментально получить доступ к снимкам без копирования и других действий. В Windows и Android ничего похожего нет, однако, судя по всему, скоро появится. Речь идёт, понятное дело, не о том, чтобы подключить смартфон кабелем, зайти на него как на флешку и скопировать данные.
В тестовую сборку Windows 10 Insider Preview Build 17728 добавлено приложение Your Phone, которое даёт простой доступ с ПК к файлам на смартфоне или планшете с операционной системой Android.
Технически Your Phone является аналогом системной функции «Непрерывность». Она появилась на iOS 8 и macOS X Yosemite соответственно и позволила «перетаскивать» файлы (Drag-and-drop) фотографии и видео, отвечать на SMS-сообщения с ПК, использовать единый буфер обмена на нескольких устройствах и тому подобное. То же самое получит приложение на Windows 10, но в будущем. Текущая версия позволяет лишь «дропать» фото со смартфона на ПК и обратно.
Разумеется, на мобильном устрйоствек тоже должно быть соответствующее приложение. Его можно получить, открыв Your Phone на ПК. Правда, поддерживаются только версии Android 7 и выше. Как ожидается, эта возможность появится в релизе в рамках обновления Redstone 5.
Игромания.ру: последние новости
Веб-версию YouTube научили работать с вертикальными видео Приложение Your Phone свяжет смартфон и ПК на Windows 10 Google Assistant перевели на русский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью206
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов112
Порошенко потребовал от России денег272
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России273
Европейский чиновник признал Крым российским520
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
01:22
Смерть от жары: как температура погубит людей
Наука Наука и техника
00:58
Европейский чиновник признал Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение