За полтора месяца в России заблокировали 226 сайтов 

Сегодня на территории России уже ограничили доступ к 226 сайтам с информацией о продаже алкоголя. Владельцам еще 68 информационных ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации. Если она не будет удалена в определенный период, эти ресурсы тоже заблокируют. Сообщение появилось на сайте Роскомнадзора. Внесудебное ограничение доступа к размещенной в интернете информации о розничной продаже алкогольной продукции действует с 15 июня 2018 года. Сайты подобной тематики вносятся Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Напомним, недавно предложили сократить и число магазинов, торгующих алкоголем в спальных районах городов, а также повысить акцизы на спиртное и табак.