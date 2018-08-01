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Россия присоединилась к лидерам по числу кибератак на криптобиржи
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Россия присоединилась к лидерам по числу кибератак на криптобиржи 

Банки Сегодня 1 час назад
Россия присоединилась к лидерам по числу кибератак на криптобиржи— Высокая активность кибератак, мошенников и различных преступных группировок, говорит о том, что на данный момент криптовалютное сообщество находится под ударом и не может само защитить свои сбережения. Об этом также свидетельствует и объем средств, которые были похищены хакерами, — говорится в публикации.
Самые большие показатели кибератак на криптобиржи за2017 год наблюдались в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Помимо различных вредоносных программ, злоумышленники используют различные схемы и пользуются тем, что пользователи игнорируют простейшие правила защиты и безопасности средств. Итогом публикации Group-IB стало то, что ни одна криптовалюная биржа в данный момент не имеет достаточно крепкой защиты, чтобы защитить себя и своих пользователей.
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