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На Ямале сити-менеджеры будут решать вопросы через соц. сети
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На Ямале сити-менеджеры будут решать вопросы через соц. сети 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
30 июля 2018 года Дмитрий Артюхов на встрече с мэрами ямальских городов предложил градоначальникам завести личные аккаунты в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Об этом сообщило издание «Znak.ru».
По мнению временного главы ЯНАО, за этим будущее. Города давно должны использовать социальные сети для общения с электоратом. Чем раньше чиновники начнут пользоваться мессенджерами тем быстрее найдут удобный способ общения с молодёжью и смогут оперативно реагировать на сообщениях о проблемах.
Сам Дмитрий Артюхов уже создал официальную страницу в «Инстаграм». В первый же день на него подписались более 1,2 тыс. пользователей. Две недели спустя количество подписчиков заместителя губернатора без использования маркетинговых инструментов продвижения составило около 3,2 тыс. человек. За это время пользователи оставили более 250 комментариев. Артюхов подчеркнул, что читает комментарии и передаёт вопросы горожан задаются тем, в чьей зоне ответственности эти проблемы находятся.
Положительный пример в использование социальных сетей для общения с горожанами показал мэр города Сургута Вадим Шувалов. На страничке сити-менеджера всегда можно найти актуальную информацию и задать насущные вопросы в личных сообщениях.
Источник превью: my-yamal.ru
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