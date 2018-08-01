Приложение MirMol доступно в App Store и Play Market

Мы запустили собственное приложение.

Наш информационный портал стал доступен в виде приложения в App Store и Play Market для устройств с оперативной системой Android и IOS.

На начальном этапе наша редакция заявила о себе в Telegram и в группе ВКонтакте. Благодаря вам мы продолжаем развиваться и достигаем новых высот.

Теперь узнавать о событиях в самой большой республике Северо-Кавказского федерального округа, можно с помощью одного клика и нет необходимости заходить в браузер мобильного устройства.