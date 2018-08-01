Художнице грозит тюрьма за картинки в соцсети «ВКонтакте»

Полиция возбудила уголовное дело в отношении московской художницы Марии Мозутной. Девушку подозревают в экстремизме за картинки, которые она сохранила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте.

По словам художницы, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Она рассказала, что дело было заведено после того, как она сделала репост с митингом.

»Но это никак не связано с работами либо нацистами. Однако я решила удалить всё, чтобы не нашлось поводов для статей», — отметила она.

Также Мозутная поделилась фотографией страниц из своего уголовного дела, которое, по её словам, содержит 400 страниц.