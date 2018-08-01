Ещё
Художнице грозит тюрьма за картинки в соцсети «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Художнице грозит тюрьма за картинки в соцсети «ВКонтакте» 

News.ru 2 часа назад
Полиция возбудила уголовное дело в отношении московской художницы Марии Мозутной. Девушку подозревают в экстремизме за картинки, которые она сохранила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте.
По словам художницы, ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Она рассказала, что дело было заведено после того, как она сделала репост с митингом.
»Но это никак не связано с работами либо нацистами. Однако я решила удалить всё, чтобы не нашлось поводов для статей», — отметила она.
Также Мозутная поделилась фотографией страниц из своего уголовного дела, которое, по её словам, содержит 400 страниц.
News.ru: последние новости
Паспорта россиян утекли в Telegram В WhatsApp появились групповые звонки Mail.ru отказался от продвижения браузера «Амиго»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России187
Новая страна признала Крым российским156
В застенках ДНР нашлись сотни россиян249
Лепс ударил Аллу Михееву397
Российских журналистов в Африке убила экономия51
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение