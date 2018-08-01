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Мобильное приложение, разработанное в Темоцентре, поможет найти нужную школу
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Мобильное приложение, разработанное в Темоцентре, поможет найти нужную школу 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
В Московском центре технологической модернизации образования (Темоцентр) было разработано удобное мобильное приложение «Московские школы».
Данная программа предоставляет полную информацию о школах столицы: здесь есть адреса и контакты руководства образовательного учреждения, указан рейтинг школы и приведены реализуемые образовательные модули. Благодаря понятному поисковому сервису в приложении можно легко найти интересующую образовательную организацию по разнообразным параметрам: название или номер школы, адрес учреждения или фамилия директора, расположение возле определенной станции метро и даже расстояние от дома до ближайшей школы. К тому же, интерактивная карта покажет пользователю картинку в режиме реального времени.
Новый электронный сервис относится к числу приложений-спутников Справочной системы Департамента образования г. Москвы. Приложение доступно для широкого круга граждан, в настоящее время его можно скачать в App Store для iPhone и iPad по ссылке.
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