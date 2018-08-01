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Facebook и Instagram расскажут о бездарно потраченном на соцсети времени
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Facebook и Instagram расскажут о бездарно потраченном на соцсети времени 

Ferra.ru 2 часа назад
Разработчики социальной сети Facebook и фотосервиса Instagram сообщили о запуске новых инструментов для управления временем, проведённых в соцсетях.
В специальном разделе настроек приложений Facebook и Instagram будет предоставляться информация о деятельности пользователя в этих соцсетях. Там же можно настроить ежедневные напоминания для ограничения времени, которое пользователь может провести в соцсети.
Оповещения будут приходить, когда он проведёт в соцсети определённо время за день. Эти оповещения можно временно отключить — от 15 минут до 8 часов.
Эти новшества начали распространяться Facebook и Instagram и скоро станут доступны всем пользователям.
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