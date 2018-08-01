Facebook и Instagram помогут контролировать проведенное в соцсетях время

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Социальные сети Facebook и Instagram представили новые инструменты, которые позволят пользователям узнавать о количестве времени, проведенном на платформах, и контролировать его, сообщается в заявлении представителей соцсетей.

"Сегодня мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений", — говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга.

На «панели активности» пользователи смогут увидеть, сколько в среднем времени они проводят в приложении на конкретном устройстве, и установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита. Кроме того, в разделе «настройки», «когда необходимо сконцентрироваться», можно будет на время отключить оповещения.

Представителей соцсетей отмечают, что новые функции разработаны в сотрудничестве с учеными, экспертами и организациями в области психического здоровья, на основе обширных исследований компании и «обратной связи». Предполагается, что они позволят людям лучше контролировать время, проведенное в социальных сетях, и стимулируют обсуждение онлайн-привычек между детьми и родителями.

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом . Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).