Ещё
Facebook и Instagram помогут контролировать проведенное в соцсетях время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Facebook и Instagram помогут контролировать проведенное в соцсетях время 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Социальные сети Facebook и Instagram представили новые инструменты, которые позволят пользователям узнавать о количестве времени, проведенном на платформах, и контролировать его, сообщается в заявлении представителей соцсетей.
"Сегодня мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений", — говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга.
На «панели активности» пользователи смогут увидеть, сколько в среднем времени они проводят в приложении на конкретном устройстве, и установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита. Кроме того, в разделе «настройки», «когда необходимо сконцентрироваться», можно будет на время отключить оповещения.
Представителей соцсетей отмечают, что новые функции разработаны в сотрудничестве с учеными, экспертами и организациями в области психического здоровья, на основе обширных исследований компании и «обратной связи». Предполагается, что они позволят людям лучше контролировать время, проведенное в социальных сетях, и стимулируют обсуждение онлайн-привычек между детьми и родителями.
Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
Instagram — бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.
Последние новости
Вот почему ряд стран ЕС захочет заменить российский газ Лавров: события в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян205
Российских журналистов в Африке убила экономия22
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим49
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва41
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение