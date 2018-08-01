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Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X?
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Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X? 

Ferra.ru 1 час назад
Цифра дня:
пользователей довольны iPhone X.
Во время конференц-звонка Apple, посвящённому финансовым итогам прошедшего квартала, Тим Кук, глава компании, рассказал немного о продажах каждой модели iPhone.
Ранее предполагалось, что лучше всего продавался iPhone 8 Plus, однако Тим Кук опроверг это. Он отметил, что iPhone X оказался самым популярным смартфоном Apple в прошедшем квартале «ещё раз», а также, что им удовлетворены 98% покупателей по данным 451 Research. За счёт этого доход от продажи смартфонов выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.
Если считать все iPhone сразу, то показатель удовлетворённости покупателей достигает 96%. Кроме того, среди корпоративных клиентов, планирующих покупать смартфоны в третьем квартале, 81% склоняются именно к iPhone.
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