Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X?

Цифра дня:

пользователей довольны iPhone X.

Во время конференц-звонка Apple , посвящённому финансовым итогам прошедшего квартала, Тим Кук , глава компании, рассказал немного о продажах каждой модели iPhone.

Ранее предполагалось, что лучше всего продавался iPhone 8 Plus, однако Тим Кук опроверг это. Он отметил, что iPhone X оказался самым популярным смартфоном Apple в прошедшем квартале «ещё раз», а также, что им удовлетворены 98% покупателей по данным 451 Research. За счёт этого доход от продажи смартфонов выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

Если считать все iPhone сразу, то показатель удовлетворённости покупателей достигает 96%. Кроме того, среди корпоративных клиентов, планирующих покупать смартфоны в третьем квартале, 81% склоняются именно к iPhone.