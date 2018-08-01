В России разработали мобильное приложение для православных

Прихожане РПЦ смогут скачать новое приложение для смартфонов. Авторов сервиса для верующих вдохновил Instagram.

Приложение «Наставник» будет презентовано на III Международном молодежном православном форуме, который пройдет на ВДНХ. Программа будет содержать исчерпывающую информацию о праздниках, постах и святых, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет форума. Кроме того, «Наставник» учтёт персональные настройки — с их помощью пользователь узнает о расписании служб в ближайшем храме. Создатели новинки признаются, что их вдохновила популярность православных календарей в Instagram.

Ранее News.ru писал, что «Лаборотароия Касперского» предупредила об опасности приложений для знакомств. По словам экспертов, онлайн-площадки для взрослых собирают личные данные пользователей и распространяют их Интернете.