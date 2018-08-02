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Instagram готовит важное обновление приложения для Android. Что изменится?
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Instagram готовит важное обновление приложения для Android. Что изменится? 

Android Insider 6 минут назад
Фото: Android Insider
Месяц назад разработчики Instagram представили новую функцию. Теперь пользователи могут получать вопросы от своих подписчиков и отвечать на них в формате историй. Спустя пару недель очередь дошла и до более значимых нововведений. Команда готовит несколько функций для более удобного использования приложения. Посмотреть на них можно уже сейчас.
Новое место для личных сообщений
Разработчики тестируют новое положение для иконки личных сообщений, сообщает Android Police. Она переедет в правый нижний угол и поменяется местами с вкладкой профиля. Последняя, в свою очередь, окажется в правом верхнем углу.
Для иллюстрации смотрим на скриншоты. Слева — нынешний вид Instagram, справа — новый.
Если вы используете несколько аккаунтов, иконка профиля будет состоять из двух человечков, а не одного.
Изменения в личных сообщениях
Из окна личных сообщений исчезла кнопка камеры. Её место заняла стандартная панель навигации.
Комментарии по-новому
Вдобавок авторы приложения добавили полосы с эмодзи для быстрых ответов в комментариях. Напоминает «реакции» в ответ на истории друзей.
Устраивает ли вас направление развития приложения? Поделитесь своими ответами в Телеграм-чате AndroidInsider.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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