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Сбой произошел в работе Instagram
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Сбой произошел в работе Instagram 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Пользователи сообщают о техническом сбое в работе соцсети Instagram, сообщает в среду Газета.ru.
Сообщения о проблемах в работе соцсети стали поступать примерно с 09:00 по московскому времени.
«Пользователи жалуются на невозможность залогиниться, сбои в работе приложения при попытке обновить новостную ленту, а также невозможность загрузить stories и видео», — говорится в сообщении.
Предыдущий сбой в работе приложения произошел в середине июля. Более половины жалоб касалось невозможности обновить новостную ленту, четверть — невозможности зайти в сеть под собственным аккаунтом.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других соцсетей.
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