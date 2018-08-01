Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи сообщают о техническом сбое в работе соцсети Instagram, сообщает в среду Газета.ru

Сообщения о проблемах в работе соцсети стали поступать примерно с 09:00 по московскому времени.

«Пользователи жалуются на невозможность залогиниться, сбои в работе приложения при попытке обновить новостную ленту, а также невозможность загрузить stories и видео», — говорится в сообщении.

Предыдущий сбой в работе приложения произошел в середине июля. Более половины жалоб касалось невозможности обновить новостную ленту, четверть — невозможности зайти в сеть под собственным аккаунтом.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других соцсетей.