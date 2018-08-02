Google возвращается на китайский рынок

Корпорация Google планирует вновь запустить свой поисковый сервис в Китае , но с поправкой на действующие в КНР законодательные нормы в цифровой и информационной сфере. Компания ушла из Китая в 2010 году после того, как правительство пыталось «ограничить свободу слова в интернете». Однако теперь, по информации работника компании, пожелавшего остаться неизвестным, разрабатывается «цензурированная» версия поисковой машины под кодовым названием «Dragonfly» (в пер. с англ. «стрекоза» — Прим. авт.). Как сообщил источник интернет-изданию The Intercept, работа над проектом началась еще в начале 2017 года.

Поисковый сервис базируется на мобильной платформе Android; ожидается, что он будет блокировать пользователям доступ к запрещенным в Китае сайтам (например, Wikipedia, Facebook, BBC) и скрывать из результатов поиска все «сомнительные» результаты. Поиск по изображениям, а также подсказки при вводе запросов также будут работать по другому алгоритму.

Напомним, что в Китае действует строгая интернет-цензура. За нее отвечает так называемый «Великий китайский файрвол», который не только блокирует многие сайты, но и фильтрует информацию, связанную с такими темами, как религия, свобода слова, демократия. Некоторые запросы, например, «независимость Тайваня», вообще не обрабатываются поисковиками. Цензура в стране сильно ужесточилась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина : если раньше она распространялась только на интернет, то теперь еще и на социальные сети и чаты.

По словам источника, цензурированная версия Google, запущенная в Китае, станет прообразом поисковых систем в других странах. Патрик Пун из международной неправительственной организации Amnesty International бьет тревогу: «Если самый крупный поисковый сервис в мире подчинится китайской цензуре, это будет победой правительства КНР. Никто больше не станет стремиться побороть цензуру. Это будет траурный день для свободы в интернете».

Желание Google вернуться на крупнейший в мире интернет-рынок объяснимо. Но прежде чем запустить новый поисковый сервис в Китае, компании придется получить одобрение пекинских властей и убедиться, что их программа работает лучше, чем программа главного игрока на китайском интернет-рынке: Baidu