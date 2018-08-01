Google уличили в тайном создании поисковика с цензурой

Корпорация Google работает над созданием версии поисковика со встроенным цензурированием специально для Китая . Об этом сообщает издание The Intercept.

Согласно источникам издания, поисковик будет скрывать сайты из государственного черного списка, в том числе ресурсы с информацией о правах человека, демократии, религии и мирных протестах.

Проект под кодовым названием Dragonfly разрабатывается с весны 2017 года. В декабре 2017-го глава Google Сундар Пичай встретился с высокопоставленным китайским чиновником, после чего разработка версии с цензурой ускорилась, говорится во внутренних документах корпорации, которые попали к журналистам.

Изданию известно о создании версии приложения на Android, разные версии которого носили названия Maotai и Longfei. Как утверждают журналисты, сервис уже был продемонстрирован китайскому правительству. Окончательная версия может быть представлена в ближайшие 6-9 месяцев.

Если китайские власти одобрят поисковик, то Google впервые за последние 10 лет заработает в КНР.

В июне стало известно, что власти Китая намерены пересмотреть принцип фильтрации интернет-контента, чтобы угодить иностранным путешественникам и стимулировать туризм. Тогда говорилось о частичном ослаблении ограничений, которое должно затронуть лишь небольшую часть страны — южную островную провинцию Хайнань.