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Google планирует создать для Китая поисковик с цензурой
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Google планирует создать для Китая поисковик с цензурой 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Google планирует запустить цензурированную версию поисковой системы в Китае, сообщает The Interceptor со ссылкой на источники.
«Google планирует запустить цензурированную версию своего поисковика в Китае, который будет заносить в черный список веб-сайты и поисковые запросы о правах человека, демократии, религии и мирных протестах», — сообщило издание.
Издание утверждает, что проект под кодовым названием «Стрекоза» запущен с весны 2017 года, но его разработка ускорилась после встречи между генеральным директором Google Сундаром Пичаи и «высокопоставленным китайским чиновником».
Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, запрещенные веб-сайты будут удалены с первой страницы результатов поискового запроса — вместо них появится предупреждение о том, что некоторые результаты были удалены из-за требований законодательства. Цензура будет также распространяться на поиск изображений и автоматическую проверку орфографии.
По данным издания, Google уже разработала поисковое приложение под Android, которое продемонстрировано китайскому правительству. Приложение может быть запущено в ближайшие 6-9 месяцев.
Китайское правительство блокирует информацию в интернете о политических оппонентах, свободе слова, сексе, новостях и академических исследованиях. Страна также подвергает цензуре популярные западные поисковики и социальные сети, такие как Instagram, Facebook и Twitter, а также американские издания, например The New York Times и The Wall Street Journal.
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