Google планирует создать для Китая поисковик с цензурой

Google планирует запустить цензурированную версию поисковой системы в Китае , сообщает The Interceptor со ссылкой на источники.

«Google планирует запустить цензурированную версию своего поисковика в Китае, который будет заносить в черный список веб-сайты и поисковые запросы о правах человека, демократии, религии и мирных протестах», — сообщило издание.

Издание утверждает, что проект под кодовым названием «Стрекоза» запущен с весны 2017 года, но его разработка ускорилась после встречи между генеральным директором Google Сундаром Пичаи и «высокопоставленным китайским чиновником».

Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, запрещенные веб-сайты будут удалены с первой страницы результатов поискового запроса — вместо них появится предупреждение о том, что некоторые результаты были удалены из-за требований законодательства. Цензура будет также распространяться на поиск изображений и автоматическую проверку орфографии.

По данным издания, Google уже разработала поисковое приложение под Android, которое продемонстрировано китайскому правительству. Приложение может быть запущено в ближайшие 6-9 месяцев.