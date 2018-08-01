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Google может создать цензурируемую версию поисковика в Китае, сообщили СМИ
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Google может создать цензурируемую версию поисковика в Китае, сообщили СМИ 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Компания Google планирует запустить подцензурную версию своего оригинального поисковика для Китая, которая будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей в рамках проекта «Золотой щит», сообщило электронное издание The Intercept.
"Проект под кодовым названием «Стрекоза» (Dragonfly) ведется с весны прошлого года и ускорился после встречи главы Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) с высшими чиновниками правительства Китая в декабре 2017 года", — пишет издание со ссылкой на внутренние документы Google и источники, знакомые с этими планами.
В случае реализации проекта это будет первый запуск поисковой системы Google в стране. Сейчас доступ к этому поисковику для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта «Золотой щит», который был введен в эксплуатацию в 2003 году. В рамках проекта блокируется доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами, отмечает издание.
"Согласно документам, китайское поисковое приложение Google будет автоматически идентифицировать и фильтровать веб-сайты, которые блокируются «Золотым щитом». Так, когда пользователь будет осуществлять поиск, запрещенные запросы будут удалены с первой страницы результатов поиска, при этом будет отображен дисклеймер, указывающий, что «некоторые результаты были удалены из-за установленных законом требований», — пишет The Intercept, цитируя документы компании.
"Среди примеров заблокированных сайтов приводится сайт телеканала BBC и онлайн энциклопедии Wikipedia", — добавляет издание. При этом по некоторым «особенно чувствительным запросам» поисковик не будет отображать никаких результатов. Те же ограничения будут применяться и к поиску картинок.
Компания уже создала несколько версий такого поисковика для системы Android. Окончательная версия может быть введена через шесть-девять месяцев после одобрения китайским правительством, заключает издание.
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