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Microsoft тестирует универсальный «менеджер смартфона» для Windows
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Microsoft тестирует универсальный «менеджер смартфона» для Windows 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Microsoft начала тестировать новое приложение Your Phone для быстрой синхронизации файлов между Android-смартфоном и Windows-компьютером. Оно дает пользователям возможность, просто перетягивая файлы, быстро перебрасывать документы с одного устройства на другое.
Например, благодаря Your Phone хранящаяся на смартфоне фотография может быть встроена прямо в презентацию PowerPoint одним движением мышки. Позднее у утилиты появится больше возможностей: в частности, пользователи смогут читать и отвечать на текстовые сообщения, получать уведомления.
Поддержка Your Phone появилась в предварительной версии Windows 10 Insider Preview (17728). Скачать его могут участники программы тестирования Windows Insider. На Android (нужна версия 7.0 и выше) экспериментальная утилита станет доступна в течение ближайших недель.
Your Phone доберется и до «айфонов», но позднее и с урезанным функционалом. Владельцы i-устройства, например, смогут отправить на Windows-компьютер страницу из браузера и продолжить просмотр на большом экране. Однако перекидывать файлы, вероятно, будет нельзя.
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Windows 10 уже в некоторой степени интегрирована с операционкой Google. Крупное обновление Fall Creators Update, вышедшее прошлой осенью, позволяет владельцам Android-смартфона продолжать смотреть на большом экране сайты, ранее открытые в мобильном браузере, а также копировать и вставлять контент из универсального буфера обмена.
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