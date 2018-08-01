Microsoft тестирует универсальный «менеджер смартфона» для Windows

Компания Microsoft начала тестировать новое приложение Your Phone для быстрой синхронизации файлов между Android-смартфоном и Windows-компьютером. Оно дает пользователям возможность, просто перетягивая файлы, быстро перебрасывать документы с одного устройства на другое.

Например, благодаря Your Phone хранящаяся на смартфоне фотография может быть встроена прямо в презентацию PowerPoint одним движением мышки. Позднее у утилиты появится больше возможностей: в частности, пользователи смогут читать и отвечать на текстовые сообщения, получать уведомления.

Поддержка Your Phone появилась в предварительной версии Windows 10 Insider Preview (17728). Скачать его могут участники программы тестирования Windows Insider. На Android (нужна версия 7.0 и выше) экспериментальная утилита станет доступна в течение ближайших недель.

Your Phone доберется и до «айфонов», но позднее и с урезанным функционалом. Владельцы i-устройства, например, смогут отправить на Windows-компьютер страницу из браузера и продолжить просмотр на большом экране. Однако перекидывать файлы, вероятно, будет нельзя.

∎iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера читайте также