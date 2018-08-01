Мужчина запрещал своей девушке соцсети и поплатился

Ревнивый англичанин по имени Мэтью Бэйли попал в тюрьму за "психологическое насилие" над своей девушкой, которой он запрещал вести переписки в соцсетях.

Possessive boyfriend, 24, jailed after banning selfie-loving girlfriend, 19, from Snapchat and threatening to kill her family if she left him https://t.co/oRCT68zFIo pic.twitter.com/xNMft5yZk3— startupcrunch (@startupcrunch) 1 August 2018

Как пишет издание The Sun, 24-летний Бэйли угрожал 19-летней Молли Кунлифф, что убьет ее семью, если та уйдет от него. Мужчина запрещал девушке переписываться с друзьями в соцсетях, заставил удалить Snapchat, регулярно проверял ее смартфон и требовал фотоотчет обо всех передвижениях. Кроме того, каждый вечер Молли должна была подтверждать, что находится дома по трансляции на Facetime.

Жертва преследования рассказала, что они познакомились в Instagram и договорились о свидании в одном из ресторанов. Сначала все шло хорошо, однако уже на четвертой встрече тиран начал диктовать девушке свои условия.

Однажды Молли получила 30 звонков за один день от своего преследователя. Тогда она приняла решение и отправилась в полицию. Суд Манчестера приговорил Бэйли к шести месяцам заключения и запретил ему выходить на связь с жертвой в течение пяти лет.