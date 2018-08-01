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Сегодня ночью над Калининградом прошел ливень с раскатами грома и молниями
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Сегодня ночью над Калининградом прошел ливень с раскатами грома и молниями 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Пользователи социальных сетей уже делятся впечатлениями о том, как им пришлось добираться до работы и по делам. На улицах города образовались огромные лужи, как например, на Транспортной.
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