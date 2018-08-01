«2ГИС» предложил пользователям сыграть в игру с призами до 1 млн рублей

В рамках конкурса необходимо добавить фотографию в карточку компании или здания, где пока еще нет изображений, написать отзыв и сообщить о неточности в данных.

Информацию от участников проверят, и все недостоверные исправления, чужие фотографии или спам будут удалены, отметили в компании.

Победителей выберут случайным методом из числа игроков, выполнивших достаточное количество миссий для каждого денежного приза, во время прямого эфира в соцсетях 1 октября.

Участвовать в конкурсе можно в приложениях «2ГИС» под iOS и Android, где необходимо авторизоваться во вкладке «Мой 2ГИС», а также на сайте.