В Чехии хотят брать налог с пользователей Airbnb

Таких только в Праге насчитывается почти 20 тыс. человек, сообщает Пражский экспресс.

Американский офис Airbnb не разглашает данные своих пользователей, находящихся в 190 странах мира, но, видимо, финансовому управлению удалось заполучить данные о чешских пользователях Airbnb.

«Цель проверки — заставить их платить налоги», — сообщил пресс-секретарь чешского Минфина Филип Бехал.

По данным прошлогоднего правительственного исследования, чешское государство ежегодно недосчитывается $21 млн налогов от пользователей Airbnb. В Праге эта сумма составляет $2,3 млн Во многих странах деятельность Airbnb строго регулируется. Власти Парижа, например, усложнили правила сдачи в аренду жилья через этот сервис. Ванкувер вообще ограничил краткосрочную аренду через Airbnb в целях борьбы с нехваткой жилья в городе. А во Франции владельцы курортного жилья будут платить вдвое больше налогов.