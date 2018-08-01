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В Чехии хотят брать налог с пользователей Airbnb
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В Чехии хотят брать налог с пользователей Airbnb 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Таких только в Праге насчитывается почти 20 тыс. человек, сообщает Пражский экспресс.
Американский офис Airbnb не разглашает данные своих пользователей, находящихся в 190 странах мира, но, видимо, финансовому управлению удалось заполучить данные о чешских пользователях Airbnb.
«Цель проверки — заставить их платить налоги», — сообщил пресс-секретарь чешского Минфина Филип Бехал.
По данным прошлогоднего правительственного исследования, чешское государство ежегодно недосчитывается $21 млн налогов от пользователей Airbnb. В Праге эта сумма составляет $2,3 млн  Во многих странах деятельность Airbnb строго регулируется. Власти Парижа, например, усложнили правила сдачи в аренду жилья через этот сервис. Ванкувер вообще ограничил краткосрочную аренду через Airbnb в целях борьбы с нехваткой жилья в городе. А во Франции владельцы курортного жилья будут платить вдвое больше налогов.
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