Хакеры распространяли майнер криптовалют с помощью удаленного аккаунта GitHub

Исследователи кибербезопасности из фирмы Sucuri обнаружили новую тактику распространения вредоносных майнеров криптовалюты, в ходе которой злоумышленники используют неофициальный сервис, связанный с GitHub.

Речь идет о RawGit — сети доставки контента, которая кэширует файлы GitHub даже после того, как исходные данные были удалены с сервиса или пользователь GitHub удалил свою учетную запись.

По словам экспертов, в ходе недавней кампании по распространению майнера криптовалют Crypto-Loot, злоумышленники загрузили вредонос в учетную запись GitHub с именем jdobt, кэшировали вредоносный скрипт с помощью RawGit, а затем удалили исходную учетную запись на GitHub.

Далее злоумышленники встроили скрипт, используя адреса RawGit — домена, который обычно не считается подозрительным и не подвержен дополнительным проверкам с помощью решений безопасности.

Однако, как отметили исследователи, данная вредоносная кампания оказалась провальной по ряду причин. Во-первых, мошенники не смогли правильно загрузить скрипт Crypto-Loot на взломанные сайты, а следовательно не получили никакой прибыли.

Во-вторых, команда RawGit оперативно отреагировала на уведомление о незаконной деятельности и удалила вредоносный скрипт в течение нескольких часов.