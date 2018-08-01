«Чемпионат» обновил рекорд посещаемости портала в период ЧМ по футболу

Спортивный портал «Чемпионат» установил абсолютный рекорд посещаемости ресурса в дни чемпионата мира по футболу. По данным сервиса «Яндекс. Метрика», в период с 14 июня по 13 июля 2018 года 31,2 млн уникальных пользователей совершили 88,6 млн визитов. Цифры являются наивысшим результатом в истории портала за месячный промежуток. Всего в дни ЧМ «Чемпионат» посетили 32,5 млн Предыдущий рекорд был установлен с 8 февраля по 9 марта 2018 года, когда 24,4 млн уникальных пользователей следили за успехами наших спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«За месяц чемпионата мира каждый член нашей команды отдал все силы без остатка. Цель была одна — максимально подробно и достоверно передать не только фактуру, но и атмосферу праздника, который был в нашей жизни, возможно, единственный раз. Лучшая оценка проделанной работы — это интерес читателей к нашему труду. Благодарю всех, кто в эти дни заходил на «Чемпионат». Уверен, что мы останемся вместе и дальше», — отметил главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.