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«Чемпионат» обновил рекорд посещаемости портала в период ЧМ по футболу
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«Чемпионат» обновил рекорд посещаемости портала в период ЧМ по футболу 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Фото: Championat
Спортивный портал «Чемпионат» установил абсолютный рекорд посещаемости ресурса в дни чемпионата мира по футболу. По данным сервиса «Яндекс. Метрика», в период с 14 июня по 13 июля 2018 года 31,2 млн уникальных пользователей совершили 88,6 млн визитов. Цифры являются наивысшим результатом в истории портала за месячный промежуток. Всего в дни ЧМ «Чемпионат» посетили 32,5 млн Предыдущий рекорд был установлен с 8 февраля по 9 марта 2018 года, когда 24,4 млн уникальных пользователей следили за успехами наших спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
«За месяц чемпионата мира каждый член нашей команды отдал все силы без остатка. Цель была одна — максимально подробно и достоверно передать не только фактуру, но и атмосферу праздника, который был в нашей жизни, возможно, единственный раз. Лучшая оценка проделанной работы — это интерес читателей к нашему труду. Благодарю всех, кто в эти дни заходил на «Чемпионат». Уверен, что мы останемся вместе и дальше», — отметил главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
«Мы ожидали высокую посещаемость на «Чемпионате» и готовились к хорошим показателям в дни мирового первенства. Однако цифры всё равно приятно удивили. Несмотря на невозможность делиться хайлайтами матчей и тем более не обладая правами на трансляцию игр, мы показали высокий рост и сохранили лидирующие позиции. Подразделения «Чемпионата», а также структуры Rambler Group делали всё возможное для освещения главного спортивного события в истории нашей страны. Спасибо читателям, что продолжаете выбирать Championat.com», — заявил операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев.
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