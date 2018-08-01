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2ГИС предлагает больше 2 миллионов рублей за отзывы и найденные неточности
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2ГИС предлагает больше 2 миллионов рублей за отзывы и найденные неточности 

Ferra.ru 46 минут назад
Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске игры «Спецагенты 2ГИС» с главным призом в миллион рублей. Игрокам предлагается пройти несколько миссий: добавить фото, найти неточность на карте или в справочнике, написать отзыв и пригласить друзей.
Кроме основного приза пользователи смогут побороться за меньшие суммы и различные гаджеты. Конкурс продлится два месяца — с 1 августа по 1 октября 2018 года. Играть могут жители России, Казахстана и Киргизии. Главные призы: 500 000 рублей, 750 000 рублей и 1 000 000 рублей.
В «Спецагентах 2ГИС» участники выполняют задания в приложении или на сайте. Им предстоит добавить фотографию в карточку компании или здания, где ещё нет изображений, написать отзыв и сообщить о неточности в данных. Информация от участников будет проверяться — недостоверные исправления, чужие фотографии или спам удалят.
Победителей выберут случайным методом из числа игроков, выполнивших достаточное количество миссий для каждого денежного приза, во время прямого эфира в социальных сетях 1 октября 2018 года.
Участвовать в конкурсе можно в приложениях 2ГИС под iOS и Android, где необходимо авторизоваться во вкладке «Мой 2ГИС». Либо на сайте agents.2gis.com, переходя на 2gis.ru или в приложение для выполнения заданий.
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