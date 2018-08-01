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Google высмеяла Microsoft и Apple
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Google высмеяла Microsoft и Apple 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Похоже, вирусные рекламы, в которых одни производители электроники троллят других, набирают популярность. Следом за Samsung и его мини-сериалом, высмеивающим смартфоны Apple, свою долю сатиры решила выложить и компания Google. В новой рекламе хромбуков на базе операционной системы Chrome OS американский IT-гигант посмеялся над зависаниями, множественными сообщениями об ошибках, раздражающими всплывающими окнами, знаменитым «синим экраном смерти» и другими недостатками операционных систем Windows и macOS. О своей же технике Google говорит, что она не «тормозит» пользователя, автоматически обновляется, экономит расход батареи ноутбука и к тому же оснащена встроенным антивирусом.
Источник: Google
Фото: Google
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