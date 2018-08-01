Роспотребнадзор за шесть лет проверил 52 тысячи сайтов с данными о суицидах

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Более 95% ссылок, поступивших на экспертизу в Роспотребнадзор , содержат запрещенную к распространению в РФ информацию о способах совершения самоубийства, всего за более чем шесть лет ведомство проверило более 52 тысяч сайтов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Годом ранее Роспотребнадзор сообщал, что с 1 ноября 2012 года в рамках Единой системы электронного взаимодействия проведена экспертиза более 25 тысяч ссылок на страницы сайтов, из них более 23,7 тысячи страниц признаны содержащими информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства.

"Экспертная оценка материалов, проведенная Роспотребнадзором с 01.12.2012 по 25.07.2018 гг. по 52 100 ссылкам на страницы сайтов, показала, что 49 687 страниц (95,3% ссылок) содержат запрещенную к распространению в Российской Федерации информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства. Материалы, размещенные на 2 413 страницах сайтов (4,6% ссылок), не содержали запрещенной информации", — говорится в сообщении.

Большая часть информации, поступающей на экспертизу в Роспотребнадзор, размещена на страницах групп и пользователей в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Twitter), видеохостинге YouTube.

Увеличение количества поступающих на экспертизу материалов свидетельствует о возросшей информированности граждан и организаций о необходимости внесения ссылок в форму приема обращений, размещенную на официальном сайте Роскомнадзора для последующей экспертной оценки информации, что способствует ускорению принятия решений по ним уполномоченными органами, пояснили в пресс-службе.

Комплексная профилактическая работа, проводимая федеральными государственными органами и заинтересованными организациями, позволила добиться снижения показателей смертности от самоубийств населения Российской Федерации, в том числе среди детей и подростков, отметили в ведомстве.